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Глава МИД Ди Майо: Италия считает единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине

Глава МИД Ди Майо: Италия считает единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине

Рим считает единственно возможным дипломатическое решение кризиса на Украине. На это, как передает ТАСС, указал Луиджи Ди Майо, руководитель итальянского министерства иностранных дел.

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