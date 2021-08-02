Академик РАН объяснил, почему не все люди восприимчивы к COVID-19

ГГлагоLЗдоровьеАкадемик РАН объяснил, почему не все люди восприимчивы к COVID-19Человек может не заражаться, работая в «красной зоне», или же вся семья заболела, а он нет.фото: pixabay.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Мамоноватолько мы не знаем восприимчивы или нет к вирусуMeerflyegerr"...По последним данным, всего в мире заражено 197,5 млн человек..."(с) И единственный на сегодняшний день способ обнаружения у бессимптомных - ПЦР-тест. Который ОФИЦИАЛЬНО даёт порядка 30% погрешности... А сам изобретатель этого теста утверждал, что ПЦР абсолютно не пригоден для диагностики чего-либо Кэри Муллис дал это интервью в августе 2019 года. Через 3 дня он скоропостижно скончался. Интервью было посвящено использованию ПЦР для диагностики ВИЧ, "ковида-19" тогда ещё не было...ZNzygmund nedialkowИм нужен тотальный контроль над количеством и качеством населения планеты. Для этого будут ещё чипы и возможно резервации и ещё чего то.Комментировать
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