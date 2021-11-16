Саккари о встрече с Контавейт в 1/2 финала итогового: «Я ей еще в Москве сказала, что мы увидимся в Гвадалахаре – до того, как она квалифицировалась»

Шестая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала победу над Ариной Соболенко (7:6, 6:7, 6:3), за счет которой она вышла в полуфинал итогового турнира WTA.
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