Уничтожение дронов в Харьковской области В первой неделе августа операторы беспилотников из группировки войск «Север» уничтожили более десяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, применяя метод тарана — столкновения одного дрона с другим для уничтожения цели.