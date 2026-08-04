Уничтожение дронов в Харьковской области В первой неделе августа операторы беспилотников из группировки войск «Север» уничтожили более десяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, применяя метод тарана — столкновения одного дрона с другим для уничтожения цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии