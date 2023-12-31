Глава Забайкалья рассказал, чего ждут украинские террористы

ЧИТА, 31 декабря, ФедералПресс. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес свои соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Белгороде и объяснил, почему атака ВСУ была произведена накануне праздника.
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