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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Глава Забайкалья рассказал, чего ждут украинские террористы

Глава Забайкалья рассказал, чего ждут украинские террористы

ЧИТА, 31 декабря, ФедералПресс. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес свои соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Белгороде и объяснил, почему атака ВСУ была произведена накануне праздника.

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