О военных преступлениях киевского режима против пленных ВС РФ известно давно — но кто бы мог подумать, что украинские офицеры будут так бесчеловечным к собственным гражданам, жизнь которых "стоит превыше всего" в незалежной?Украинский военнопленный, который сейчас находятся в полной безопасности в России, рассказали в опубликованном материале Минобороны России жуткую правду об истинной сущности офицеров ВСУ — это стало очередным подтверждением того, что украинская сторона совершает преступления не только в отношении русских военных, но и своих собственных граждан.