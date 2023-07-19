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Самосуд и расстрелы. Пленник ВСУ раскрыл сущность украинских офицеров

Самосуд и расстрелы. Пленник ВСУ раскрыл сущность украинских офицеров

О военных преступлениях киевского режима против пленных ВС РФ известно давно — но кто бы мог подумать, что украинские офицеры будут так бесчеловечным к собственным гражданам, жизнь которых "стоит превыше всего" в незалежной?Украинский военнопленный, который сейчас находятся в полной безопасности в России, рассказали в опубликованном материале Минобороны России жуткую правду об истинной сущности офицеров ВСУ — это стало очередным подтверждением того, что украинская сторона совершает преступления не только в отношении русских военных, но и своих собственных граждан.

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