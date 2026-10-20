© Александр Кряжев/РИА "Новости"Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России в 2027 году увеличится почти на 2,5 тысячи рублей и превысит 30 тысяч.
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