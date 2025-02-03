Премьер Британии Стармер призовет Евросоюз усилить санкционное давление на Россию

Лидеры стран ЕС соберутся в понедельник на неформальный саммит Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе призовет европейские государства продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью, следует из заявления Даунинг-стрит.