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Петербургский дневник

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Премьер Британии Стармер призовет Евросоюз усилить санкционное давление на Россию

Премьер Британии Стармер призовет Евросоюз усилить санкционное давление на Россию

Лидеры стран ЕС соберутся в понедельник на неформальный саммит Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе призовет европейские государства продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью, следует из заявления Даунинг-стрит.

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