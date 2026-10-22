Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/POOL/РИА НовостиСпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры президента РФ Владимира Путина и переговорщика от США Стива Уиткоффа по вопросу украинского урегулирования.
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