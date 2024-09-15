Слова Трампа о поедании кошек и собак мигрантами разлетелись на мемы

Выступление на дебатах Дональда Трампа привлекло внимание не столько обещаниями вернуть Америке былое величие, сколько пересказами экс-президента одной из городских страшилок о том, что мигранты в США якобы похищают и едят питомцев американских граждан.
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