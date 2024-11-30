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Владимирские новости

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С нового года российских водителей ждет увеличение штрафов

С нового года российских водителей ждет увеличение штрафов

Помимо увеличения штрафов, планируется снижение скидки за оперативную оплату. Что еще изменится для водителей с Нового года?В начале следующего года водителей в России ожидают значительные изменения в системе штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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