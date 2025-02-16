Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Итоги недели, а мы глядели. 16 февраля 2025

На этой неделе определить самое главное событие было проще простого – это, безусловно, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.

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