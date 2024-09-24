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Владимир Путин озвучил новые стратегические цели вооружения российской армии

Владимир Путин озвучил новые стратегические цели вооружения российской армии

Владимир Путин озвучил новые стратегические цели вооружения российской армии Ирэн Орлонская19 сентября в Санкт-Петербурге состоялась встреча Военно-промышленной комиссии, на которой Владимир Путин озвучил планы по вооружению российских вооруженных сил.

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