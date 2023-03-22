Егоров о словах Кафельникова про Ельцина: «Тотальный кретин. Учителя и врачи из-за алкоголизма зарплаты месяцами не получали, да? А бандосы поднимались, потому что к успеху страну вели?»

Дмитрий Егоров отреагировал на высказывания Евгения Кафельникова о Борисе Ельцине. Самый титулованный теннисист в истории России утверждает, что бывший президент РФ – «сильный человек, ведь он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года».