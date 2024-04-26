Закрытый после начала СВО аэропорт на юге России откроют 3 мая

Закрытый после начала СВО аэропорт на юге России откроют 3 маяПосле начала СВО на юге России были закрыты 11 аэропортов: в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке, Симферополе и Элисте.
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