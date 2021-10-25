История министра, испытывающей терпение Сергея Шойгу

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаИстория министра, испытывающей терпение Сергея Шойгу Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр полагает, что Россия виновата. примерно во всём.Вернуться к статье137НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим БуровЭто уже становится какой-то нездоровой традицией у воинственных германских фрау, помериться писками с Шойгу и уйти в отставку. Олаф Шольц, тот который по всей видимости, станет новым канцлером Германии, уже потребовал от этой безумной - "не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства".ИринаКобыла страшная,нерусская!!! Не забывай,кто к нам с мечом,от меча и сдохнет!!! Тебе бы,бабушка,нянчить внуков,а не в военном ведомстве работать!!! Мы,бабы там ничего не понимаем!!!ВАВалерий АндреюкОткуда у нее внуки, видимо у нее и детей то нет! Это сколько же надо выпить чтобы на эту уродину залесть?ИринаЯ так и думаю!!! А туда же с ужасным рылом в калашный ряд!!!Daddy BoА нас ещё убеждали в советское время, что у нас в стране пьют круче других... Позорные обманщики! Даже в Германиии не могут найти трезвого человека (любого пола) на должность министра обороны. Да разве такое стрезва отмочишь?AKAndrey KorolkevicЭтой Винегрет писят грамм только для запаха,дури и своей хватает..Алексей Сафронов..."естественный отбор по Дарвину" и тупость по Фрейду😭! Надо сказать, если бы фрау Меркель у ВЛАСТИ оказалась не 16 лет назад, а сейчас, то гадила бы в сторону России ещё больше.Николай СибирскийВ Росси принято считать немцев умной нацией. Видимо и у них в семье не без урода.ИванВезёт Западу на диотов.ПавелЗзаварзинАннегрет будет мыть сортиры, когда закончится её большая война у берегов Ламанша...GgrainvnНе пора ли в Германию послать дивизию психиатров?Влас СеменюкВо министры - не поймёшь кто кого имеет, старый министр молодого, или наоборот?РУСЛАН КазаковА НЕ ПОРА ЛИ ПОСЛАТЬ ЭТИХ Б.....Й ДАЛЕКО И НАДОЛГОКомментировать
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