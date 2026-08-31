В Кузбассе оштрафовали двух водителей за ДТП с участием скорой

В Мысках разбираются в аварии с участием «скорой» — наказали обоих водителей. Подробности сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу.
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