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В Кузбассе оштрафовали двух водителей за ДТП с участием скорой

В Кузбассе оштрафовали двух водителей за ДТП с участием скорой

В Мысках разбираются в аварии с участием «скорой» — наказали обоих водителей. Подробности сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу.

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