Ультимативная подборка персонажей заявлявших, что "Асад должен уйти". PS. 8 стран ЕС призвали Брюссель пересмотреть политику в отношении Сирии, потому что надо смириться с тем, что Асад победил.
Проклятье Асада. Ultimate Edition
Комментарии
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М
Мария
Совершенно верно! Шольц, Урсула, Макрон....просто враги своего народа. И ещё отвратительную моду завели: в мэрах, губернаторах, премьерах оказываются исключительно педерасты. Какое-то просто сумасшествие в Европе!
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10 час.
tsan tsan
"Асад должен уйти" - все с этим согласились, ... кроме самого Асада и России в лице Президента Путина. Асад на месте, Путин тоже, а вот где те, кто жаждал, чтобы Асад ушёл ? Их "ушли" их избиратели.
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6 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Города не ими построены , а именно теми людьми , другими из прошлого . А твари появились недавно , новым правительством -приспособленцами , бездельниками , преступниками убийцами . Всё в одном
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1 час.
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