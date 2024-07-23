Проклятье Асада. Ultimate Edition

Совершенно верно! Шольц, Урсула, Макрон....просто враги своего народа. И ещё отвратительную моду завели: в мэрах, губернаторах, премьерах оказываются исключительно педерасты. Какое-то просто сумасшествие в Европе!

tsan tsan

"Асад должен уйти" - все с этим согласились, ... кроме самого Асада и России в лице Президента Путина. Асад на месте, Путин тоже, а вот где те, кто жаждал, чтобы Асад ушёл ? Их "ушли" их избиратели.