ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений

Силы ПВО ща ночь уничтожили 19 БПЛА, летевших на Москву с разных направлений. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА, летевших на столицу, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет.