В ЯНАО школа-интернат выплатит 15 тыс. рублей ребенку, проткнувшему ногу гвоздем

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа обязала Горьковскую спецшколу для детей с ограниченными возможностями здоровья выплатить компенсацию морального вреда семье ученика за травму ребенка в образовательном учреждении.
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