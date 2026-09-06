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Daily Moscow

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МЧС и добровольческие организации обсудили развитие системы реагирования на ЧС

МЧС и добровольческие организации обсудили развитие системы реагирования на ЧС

МЧС России, федеральные органы власти и добровольческие организации обсудили в Казани развитие единой системы взаимодействия при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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