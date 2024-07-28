В Санкт-Петербурге прошел главный морской парад

Главный военно-морской парад традиционно был проведён в Санкт-Петербурге, сообщает МО РФ. В Санкт-Петербурге в акваториях главных баз Северного и Балтийского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море прошли военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России.