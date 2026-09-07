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Царьград

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Джейми Оливер показал фото с женой из первого совместного отпуска

Джейми Оливер показал фото с женой из первого совместного отпуска

Джейми Оливер поделился архивным фото из первого отпуска на Крите с супругой Джульеттой Нортон. Пара, познакомившаяся в 1993 году и узаконившая отношения спустя семь лет, позировала в одинаковых нарядах, вспоминая молодость.

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