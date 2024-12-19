Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские дроны поразили крупнейший на юге России НПЗ

Украинские дроны поразили крупнейший на юге России НПЗ

Сегодня ночью беспилотники киевского режима атаковали Ростовскую область. Изначально исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 7 дронов по состоянию на полночь, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

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Комментарии
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Александр Терехов
Планомерно и без исключений ВСЕХ хохлов выжигать напалмом. Эти ублюдки не остановятся.
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21 час.
Александр Котов
Ау, герасимов, промямлир богатырским голосом что-нибудь.
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18 час.

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