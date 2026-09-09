Что известно о массированной атаке БПЛА на Краснодарский край

В Новороссийске погибли четыре человекаМинувшей ночью силы ПВО отразили одну из самых мощных атак беспилотников на Краснодарский край.
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