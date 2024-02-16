Лукашенко назвал Сербию важным партнером Белорусии в ЕС

Президент Белоруссии направил поздравления сербскому коллеге Александру Вучичу.Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Сербию и её президента Александра Вучича с Днем государственности, отметив, что сербский народ, как и белорусский настойчиво ведет борьбу за сохранение своей идентичности и укрепление суверенитета.
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