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Лукашенко назвал Сербию важным партнером Белорусии в ЕС

Лукашенко назвал Сербию важным партнером Белорусии в ЕС

Президент Белоруссии направил поздравления сербскому коллеге Александру Вучичу.Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Сербию и её президента Александра Вучича с Днем государственности, отметив, что сербский народ, как и белорусский настойчиво ведет борьбу за сохранение своей идентичности и укрепление суверенитета.

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Комментарии
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петр кузнецов
какое отношение Сербия имеет  к ЕС ?
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