Лукашенко назвал Сербию важным партнером Белорусии в ЕС

Президент Белоруссии направил поздравления сербскому коллеге Александру Вучичу.Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Сербию и её президента Александра Вучича с Днем государственности, отметив, что сербский народ, как и белорусский настойчиво ведет борьбу за сохранение своей идентичности и укрепление суверенитета.