Индзаги о 2:1 с «Кремонезе»: «Рад, что «Интер» проявил характер»

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Кремонезе» (2:1) в Серии А. «Я очень рад и поздравил команду с отличной игрой, ребята показали правильный настрой.
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