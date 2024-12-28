Мнение женщины за 50: никогда не приглашайте мужчину к себе!

«Мне уже за 50, жизненный опыт имеется. И вот что я вам скажу, девочки: не приглашайте мужчину к себе!!! Бывает, что у вас есть своё место - своя квартира или арендуете, а у мужчины нет - живёт с родителями, например.
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