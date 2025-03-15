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Царьград

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СБУ: В убийстве националиста Ганула подозревают 46-летнего дезертира

СБУ: В убийстве националиста Ганула подозревают 46-летнего дезертира

В Одессе задержали мужчину, который месяц назад дезертировал из ВСУ. Сейчас СБУ выясняет его мотивы и ищет "русский след".

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