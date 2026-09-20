Как устроено самое большое здание мира. Здесь 1100 комнат и подземелья глубиной 90 метров

В центре Бухареста стоит здание, которое должно было доказать всему миру величие Румынии. Ради него изменили облик столицы, снесли целые кварталы, переселили тысячи людей и потратили миллиарды евро.
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