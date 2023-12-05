В Иоанно-Богословском монастыре в Пощупове 10 декабря почтят икону "Знамение"

Богослужение 10 декабря возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В такие праздники в монастыре обычно многолюдно - сама обитель известна по всей России благодаря святыням, которым здесь можно поклониться.
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