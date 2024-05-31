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Китай

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Министерство обороны КНР подвергло критике США за "самовольные вторжения"

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг подверг критике Соединенные Штаты за "самовольные вторжения" по предлогом обеспечения "свободы судоходства" в целях вмешательства в региональные дела и сохранения своей гегемонии.

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