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Царьград

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Морозы до -37 градусов ожидаются в Новосибирске в декабре

Морозы до -37 градусов ожидаются в Новосибирске в декабре

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