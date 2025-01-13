Сотрудники транспортной полиции задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте психотропных веществ

«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского ЛО МВД России на транспорте задержали двоих жителей Свердловской области.
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