В «Ростехе» сообщили о планах сделать самоходную пушку 2С25М безэкипажной

Самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М возможно сделать безэкипажной, сообщил заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, Роман Хромов 16 сентября РИА Новости.
Самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М возможно сделать безэкипажной, сообщил заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, Роман Хромов 16 сентября РИА Новости.
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