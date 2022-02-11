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«Астон Вилла» хочет выкупить Коутиньо, но не за 40 млн евро. В «Барсе» на хавбека не рассчитывают

«Астон Вилла» хочет выкупить полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны» летом. В арендном соглашении между клубами прописана опция выкупа за 40 миллионов евро, однако англичане не готовы столько платить и хотят провести переговоры о снижении суммы, пишет Diario Sport.

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