Дмитровец
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Дмитровец

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Свежие комментарии

Пассажиры МЦД из Дмитровского смогут оперативно сообщить о зацеперах

В поездах, курсирующих по первому маршруту Московских центральных диаметров, а также в пригородных электричках Савеловского направления появилось более 830 стикеров с QR-кодом чат-бота, через который можно оперативно передавать информацию о зацеперах напрямую транспортным полицейским.

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