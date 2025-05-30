Пассажиры МЦД из Дмитровского смогут оперативно сообщить о зацеперах

В поездах, курсирующих по первому маршруту Московских центральных диаметров, а также в пригородных электричках Савеловского направления появилось более 830 стикеров с QR-кодом чат-бота, через который можно оперативно передавать информацию о зацеперах напрямую транспортным полицейским.