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СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства России семерых осужденных

СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства России семерых осужденных

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову, в МВД направлена обращение с просьбой лишить гражданства РФ семь человек, осужденных в Москве за тяжкие преступления.

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