СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства России семерых осужденных

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову, в МВД направлена обращение с просьбой лишить гражданства РФ семь человек, осужденных в Москве за тяжкие преступления.
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