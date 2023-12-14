СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства России семерых осужденных

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову, в МВД направлена обращение с просьбой лишить гражданства РФ семь человек, осужденных в Москве за тяжкие преступления.