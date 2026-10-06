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FiNE NEWS

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Срочная пенсия в 2027-м: почему ваш кошелек может порадовать выплатой свыше 3,5 тысяч рублей

Представьте: вы получаете срочную пенсионную выплату, и уже в 2027 году она может стать существенно больше — до 3,5 тысяч рублей в год.

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