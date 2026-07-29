Бравые английские адмиралы не стесняются своего позора, а по-детски радуются ему Виталий Орлов На фото: иллюстрация проекта подводной лодки SSN-AUKUS (Фото: wiki) В то время, как Военно-морской флот Его Величества Карла III интенсивно трансформируется в залежи оксида железа, большинству населения планеты более известный как ржавчина, британские ученые потратили миллиарды фунтов на разработку и создание плавающей в толще воды игрушечной субмарины с красноречивым названием «Herne».