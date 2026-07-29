БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Неожиданный выбор: Британский флот доверил свое спасение «Herne»

Неожиданный выбор: Британский флот доверил свое спасение «Herne»

Бравые английские адмиралы не стесняются своего позора, а по-детски радуются ему Виталий Орлов На фото: иллюстрация проекта подводной лодки SSN-AUKUS (Фото: wiki) В то время, как Военно-морской флот Его Величества Карла III интенсивно трансформируется в залежи оксида железа, большинству населения планеты более известный как ржавчина, британские ученые потратили миллиарды фунтов на разработку и создание плавающей в толще воды игрушечной субмарины с красноречивым названием «Herne».

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