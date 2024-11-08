"Украине лучше уйти под Россию". Мнение украинки спустя 3 года....Надо же

Сергей Киселев Враньё это...Прижало - вот и очнулась, как и другие хохлы...Сами все рушили, сами уничтожали нашу- историческую память, подхрюкивая порошенкам- Зеленский - бандеровцам...Это надо же - оболванили сами себя...,Трудно было в это поверить, но - факт

Валерий Беседин На конец начало доходить... Реалии показали, что не только кружевные трусики, но вообще никакие не нужны. Только мешают. Не успела надеть, а опять снимать надо. Тьфу! (((🤣