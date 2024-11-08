Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Украине лучше уйти под Россию". Мнение украинки спустя 3 года....Надо же

"Украине лучше уйти под Россию". Мнение украинки спустя 3 года....Надо же

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Далее прямая речь: "Ребята, давайте порассуждаем честно.

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Комментарии
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Сергей Киселев
Враньё это...Прижало - вот и очнулась, как и другие хохлы...Сами все рушили, сами уничтожали нашу- историческую память, подхрюкивая порошенкам- Зеленский - бандеровцам...Это надо же - оболванили сами себя...,Трудно было в это поверить, но - факт
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