Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Пожары в Красноярском крае: МЧС борется с огнем, охватившим 1,5 тыс. кв.м.

Пожары в Красноярском крае: МЧС борется с огнем, охватившим 1,5 тыс. кв.м.

В Красноярском крае пожарные МЧС России ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. В Минусинске удалось защитить жилые дома, тогда как в селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых строения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх