Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине с одним условием

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The New York Times, где сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине.
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