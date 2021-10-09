Мировое обозрение

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Полковник Жданов увидел «удар в спину Москвы» в появлении миссии ЕС на Украине

Полковник Жданов увидел «удар в спину Москвы» в появлении миссии ЕС на Украине

Появление военно-учебной миссии Европейского союза на Украине станет настоящим «ударом в спину» Москве, поскольку это поможет Киеву жестче реагировать на российские призывы к выполнению Минских соглашений.

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