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ИА Регнум

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Мужчина в Балашихе во время ссоры облил бывшую супругу кипятком

Мужчина в Балашихе во время ссоры облил бывшую супругу кипятком

Мужчина облил бывшую супругу кипятком во время конфликта в квартире в Балашихе, предварительно установили сотрудники полиции.

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