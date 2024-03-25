Действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО — ответ Киева на запрет США бить по НПЗ РФ

Вице-премьер Ольга Стефанишина, комментируя призыв Вашингтона к Киеву не наносить удары по российским нефтезаводам, заявила, что соответствующие цели на территории РФ являются абсолютно законными с военной точки зрения.
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