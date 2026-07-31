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Порядок, государство

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Оперативными сотрудниками пресечена незаконная миграционная деятельность в Нижегородской области

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области при взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области при силовой поддержке СОБР Приволжского таможенного управления пресекли факт незаконной миграции на территории Кстовского района.

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