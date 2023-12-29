Глава СПЧ заявил о возможном включении амнистии в список поручений президента

Глава СПЧ Фадеев: Путин может включить амнистию в список поручений в январе 2024 После встречи президента России Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ожидается более десяти президентских поручений, в числе которых возможна и амнистия.
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