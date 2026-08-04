Производитель двигателей для ракет NASA снова стал независимым: Rocketdyne отделилась от L3Harris за $845 млн

Компания, создающая двигатели для Space Launch System, Atlas V и Vulcan, получила нового владельца и сосредоточится на космической электронике и энергетикеКомпания Rocketdyne вернулась к статусу независимого производителя космических технологий после завершения сделки между AE Industrial Partners и L3Harris Technologies.
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