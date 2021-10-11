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В новом спектакле Большого театра выступят Анна Нетребко и Пласидо Доминго

В новом спектакле Большого театра выступят Анна Нетребко и Пласидо Доминго

Серия показов новой постановки оперы Джакомо Пуччини «Тоска» пройдет с Государственном академическом большом театре (ГАБТ) на Новой сцене с 12 по 17 октября.

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